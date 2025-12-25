Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, toplu taşımada huzuru bozan şoförlere taviz vermiyor. Bu kapsamda yolculara kötü muamelede bulunduğu tespit edilen 4 şoförün aracı bağlanırken, trafik kurallarını ihlal eden 156 şoföre ise idari para cezası verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında toplam 166 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda iki taksi durağı açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Vatandaşın huzurunu bozan şoförlere yönelik yaptırımlar uygulanırken, trafik kurallarına uymayanlara da idari para cezası kesildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan 4 araç kapasiteli Yeniköy Taksi Durağı, 10 yıllığına ihaleye çıkarıldı. Tek isteklinin katıldığı ihalede 1.010.060,00 TL teklif sunuldu. İzmit Alikahya Mahallesi Güneysu Caddesi'nde yer alan 5 araçlık Kavanium Taksi Durağı için düzenlenen ihalede ise tek istekli tarafından 1.265.075,00 TL teklif verildi.

VATANDAŞA KÖTÜ MUAMELE EDEN ŞOFÖRLERE YAPTIRIM

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, trafikte huzuru bozan ve yolcularla münakaşa eden bir şoförün araç bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı. Darıca'da yolcuya fiziki müdahalede bulunan özel halk otobüsü şoförünün aracı 3 gün süreyle trafikten men edildi. Körfez ilçesinde yolcuya kötü muamelede bulunduğu belirlenen bir şoförün çalışma belgesine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da 5 gün süreyle bağlandı. Kendi durağı dışında faaliyet gösteren bir ticari taksinin ise 3 gün süreyle trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda tehlikeli araç kullanma, sefer saatine uymama, güzergâh ihlali, ruhsatsız çalışma, yolcu almama, bandrol eksikliği, sefer sırasında sigara içme ve yolcuya kötü muamele gibi nedenlerden dolayı 156 şoföre toplam 460 bin 668 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.