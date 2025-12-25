Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli Dayanışma Komisyonu'nun görev süresi 2 ay daha uzadı

Özgür Özel'den Erdoğan'a; 2026'da yüzde 29'le seni orda oturtmam

Bakan Yerlikaya, 'Hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürecek' diyerek operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicide bulunan küçükbaş hayvanların bazılarında şüpheli dikiş izleri tespit edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesindeki küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Meteoroloji 25 Aralık raporunu yayımladı... Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.