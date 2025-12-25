Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesindeki küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen çarpıcı operasyonun detaylarını paylaştı.
Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicide bulunan küçükbaş hayvanların bazılarında şüpheli dikiş izleri tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, 'Hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürecek' diyerek operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.