Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Kütüphanesi'ni inceledi. Kütüphaneleri yeni neslin talepleri doğrultusunda yeniden tasarladıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Bu kütüphanelerde gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan gençlerin eğitimini desteklerken, bir yandan da sınava hazırlanmaları için en iyi ortamı sunuyor.

Kent genelinde hizmet veren yeni nesil kütüphaneler de buna en güzel örnek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Millet Bahçesi'nde geçtiğimiz ekim ayında öğrencilerin hizmetine açılan Dilovası Kütüphanesi'ni gezdi.

Başkan Büyükakın'a AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti. Kütüphanedeki öğrencilerle sohbet eden Büyükakın, keyifli dakikalar yaşadı.

KÜTÜPHANELERE İLGİ YOĞUN

Başkan Büyükakın inceleme gezisinin ardından bir açıklama yaptı. Kocaeli'de son dönemde kütüphanecilik anlayışının değiştiğini vurgulayan Başkan Büyükakın şunları söyledi: 'Kütüphaneler son dönemde, yoğun bir şekilde öğrencilerin talep ettiği mekanlar haline geldi. Çok eskiden öğrenciler, evlerinde çalışacak ortam olmadığından şikayet ediyordu.

Sonra ülkenin refah düzeyi arttıkça, koşullar düzeldikçe ve Türkiyemiz geliştikçe, evlerin içinde herkesin kendine ait odaların olduğu bir dönem yaşanmaya başladı. Ama yeni kuşak, 'Biz arkadaşlarımızla beraber ders çalışmak istiyoruz. Sıkıldığımızda dışarı çıkıp hava alacağımız bir ortam olsun. Çay-kahve içebilelim. Sonra tekrar ders çalışalım' talebinde bulunmaya başladı.

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Klasik kütüphanelerde ödünç kitap alınır, okunduktan sonra geri bırakılırdı. Ancak şimdi anlayış değişti. Kitap ödünç alma neredeyse yok olmaya başladı. Çünkü dijitalleşme, burayı da etkiledi. Bu nedenle yeni mekanlar tasarlamak gerekiyordu. İşte bu kütüphaneler de o anlayışın bir eseri. Burada her şey var. Ders çalıştıktan sonra hava almak için dışarı çıkılabilen, bir şeyler içmek istediğinde karşısında kafeteryası olan, biraz daha uzun dinlenmek istediğinde yürüyüş yapacakları mekanları olan bir alan. Bu konsepti, millet bahçelerinde ve kent meydanlarında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Gençler de çok beğeniyor. Biz de zaten en büyük yatırımı onların geleceğine yapıyoruz. Burada, onları geleceğe hazırlayacağız. Dilovası'na ve gençlerine hayırlı, uğurlu olsun.'

DİLOVASI KÜTÜPAHNESİ

Dilovası Millet Bahçesi içindeki Dilovası Kütüphanesi; 255 metrekarelik alanda hizmet veriyor. 4 bin basılı eserden oluşan koleksiyonu ve aynı anda 90 kişinin kullanımına imkan tanıyan çalışma-okuma kapasitesiyle ilçede önemli bir öğrenme merkezi olarak öne çıkıyor. Kütüphane bünyesinde 502 çocuk ve 3 bin 504 yetişkin kitabı bulunmasının yanı sıra 29 bin e-kitaba da erişim sağlanıyor. Kullanıcılar için 8 bilgisayar, bireysel çalışma alanları, ücretsiz internet ve ikram hizmetleri sunuluyor. Tüm bu hizmetler, haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatleri arasında sağlanıyor.

10 KÜTÜPHANEDE 61 BİN ÜYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde toplam 10 kütüphane hizmet veriyor. Bu kütüphanelerde bin 127 etkinlik gerçekleştirilirken, ziyaretçi sayısı ise 459 bin 517 olarak kaydedildi. Kütüphanelerde ayrıca 60 bin 820 aktif üye kayıtlı bulunurken tüm kullanıcılar için 29 bin elektronik kitaptan oluşan ortak dijital koleksiyon erişime açık şekilde kullanılmaya devam ediyor. Öğrencilerin yeni nesil kütüphane taleplerini geri çevirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde İzmit Millet Bahçesi içindeki Alev Alatlı Kütüphanesi'ni tanıtmayı planlıyor.