Gazeteci, yapımcı ve program koordinatörü Seyfullah Türksoy, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i vefatının yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andı.

İSTANBUL (İGFA) - Türksoy, doğumunun 100. yılı anısına kıymetli gazeteci dostu Prof. Dr. Etibar Babayev ile birlikte kaleme aldıkları 'Hatıralar Işığında Haydar Aliyev' adlı eserin gördüğü büyük ilgiye dikkat çekti.

Eserin bugüne kadar 8 ülkede tanıtımı gerçekleştirildiğini, ayrıca 13 ülkede, aralarında devlet adamlarının da bulunduğu 3 bin seçkin insana elden takdim edildiğini ifade etti.

Kitabın Arnavutça'ya çevrilip basıldığını ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da seçkin davetlilerin katılımıyla tanıtıldığını belirten Türksoy, eserin Türkiye'de Haydar Aliyev hakkında yayımlanan ilk kitap olma özelliği taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası alanda da geniş okuyucu kitlesine ulaşması hedeflenen çalışma, İngilizce, Fransızca ve Rusça başta olmak üzere 7 farklı dilde yayımlanarak dünya kamuoyuna sunulacak.

Seyfullah Türksoy açıklamasında, 'Vefat yıl dönümünde Türk Dünyasının ve Can Azerbaycan'ın bu müstesna liderini bir kez daha derin bir saygı ve rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerine yer verdi.