Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit programına katıldı, çocukların suça sürüklenmesi ve cezai sorumluluklarına ilişkin Meclis'te tüm siyasi partilerle mutabakata varıldığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programa Minguzzi ailesi, yakınları ve Adalet Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Bakan Tunç, burada yaptığı açıklamada, Minguzzi'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle anıldığını ve ailesine sabır dileklerini ilettiğini söyledi. Tunç, dün de Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ilettiklerini ve soruşturma sürecine ilişkin aileyi bilgilendirdiklerini belirtti.

Çocukların suça sürüklenmesi ve cezai sorumluluklarıyla ilgili olarak Meclis'te yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Tunç, 'Türk Ceza Kanunu'nda 12 yaşından küçüklerin ceza sorumluluğu bulunmuyor. 12-15 yaş grubunda cezalar yarı oranında, 15-18 yaş grubunda ise üçte bir oranında uygulanıyor. Kasten öldürme gibi ağır suçlarda 12-15 yaş grubuna 15 yıla kadar, 15-18 yaş grubuna ise 24 yıla kadar ceza verilebiliyor' dedi.

Bakan Tunç, Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, gerekli cezalandırma ve önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, elde edilecek rapor doğrultusunda kanun değişiklikleri gündeme geleceğini söyledi. Bakan Tunç, çocukların sosyal medya ve diğer olumsuz etkilerden korunması gerektiğini vurgulayarak, soruşturmaların titizlikle takip edildiğini ve hukuki süreçlerin ailelerin hassasiyetine uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Tunç ayrıca, Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve bu şekilde hunharca katledilen tüm çocuklar için rahmet diledi.

Bakan Tunç, açıklamasını, 'Ailelerin acısı tarif edilemez. Ancak kanunlar ve tedbirlerle çocuklarımızın korunması için hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Meclis'teki çalışmalar tamamlandığında gerekli yasal düzenlemeler gündeme gelecektir' sözleriyle tamamladı.