Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli toplam 11 ili etkileyen depremlerin 3'üncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 20 ilçedeki merkez camilerde cuma çıkışı pilav hayrı gerçekleştirdi.

BALIKESİR (İGFA) - 'Asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçede bulunan merkez camilerde cuma namazı çıkışı vatandaşlara pilav ikram edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleşen pilav hayırlarıyla, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dualar edildi.

'6 ŞUBAT KALBİMİZDE DERİN BİR YARA'

Tarihin en acı hatıralarından olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, '6 Şubat hepimizin hafızasında, kalbinde derin bir yara olarak duruyor. Yaşadığımız büyük acıları unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum.' ifadelerini kullandı.