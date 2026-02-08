Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ve yönetimine raylı sistemden, kentsel dönüşüme, sanayi dönüşümünden gençlik ve spor yatırımları kadar tüm yol haritasını sunumla anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın dört bir yanına raylarla ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Alemdar, ulaşımda bütünsel planlama hedefinden, Sapanca Gölü'nden, kentsel dönüşümden bahsetti.

Başkan Alemdar, 'Mekece'den Karasu'ya kadar Sakarya'nın dört bir yanına 'raylarla' ulaşmayı hedefliyoruz. Yazlık Kavşağı'nı da raylı sisteme uygun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ayrıca gölün 6 kilometrelik kıyı hattını ilk etapta Sapanca'mıza yakışır bir alana çevireceğiz. dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bekir Uztürk, yönetim kurulu ve komite başkanlarıyla bir araya geldi.

SATSO ile oda, dernek ve iş dünyası temsilcilerinin ardından Sakarya Ticaret Borsası heyetini de AKOM'da ağırlayan Başkan Alemdar, hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden, planlanan projelere dair bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Başkan Alemdar bilgilendirme sunumunda raylı sistemden metrobüse, Bilim Merkezi'nden Şehir Kütüphanesi'ne, spor yatırımlarından kentsel dönüşüme, sosyal donatı alanlarından altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar yapılan ve yapılması planlanan tüm eser ve hizmetleri tek tek katılımcılarla paylaştı.

'Bu Şehir Hepimizin' diyen anlayışla, yapılan her hizmeti yalnızca öğrencinin, emeklinin ya da esnafın değilsanayiciden tarımla ve ticaretle uğraşan herkese kadar uzanan geniş bir perspektiften değerlendirdikleri dile getiren Başkan Alemdar, birliktelik ve istişare kültürüyle şehrin yarınlarına kalıcı eserler bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Alemdar, 'Göreve alır almaz ilk olarak ulaşımdan başladık. İlk ve ortaokul öğrencilerimiz için ücretsiz ulaşım hizmetini hayata geçirdik. Ardından otobüs filomuza 23 yeni araç dahil ettik. ADARAY'ı yeniden hizmete aldık. Hemen sonrasında ise metrobüs hattını tamamen kendi öz kaynaklarımızla inşa ettik. Şehir merkezinden Yenikent bölgesine uzanan toplam 19,5 kilometrelik hattın 16,5 kilometresini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aynı zamanda metrobüsü raylı sisteme entegre olabilecek şekilde planladık.' dedşç

'Her ilçemize sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Karasu'da Yeni Mahalle Kıyı Parkı'nı tamamlayarak hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana vatandaşlarımızın buluşma noktası haline gelen park, bölgedeki en güzelsosyal alan oldu. Şu anda ise Söğütlü'de Ritim Park, Ferizli'de Atatürk Parkı, Pamukova Mekece'de sosyal tesis ve Kaynarca'da Aziz Duran Parkı'nda ilçelerimizin sosyal dokusuna uygun çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu projeleri yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.'

ULAŞIM UZUN SOLUKLU BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM:.

'Ulaşımda uzun soluklu ve bütüncül bir planlama yapıyoruz. Sadece Yazlık Kavşağı özelinde değil,Tunatan, Mithatpaşa, SGK ve SEDAŞ kavşaklarını da kapsayan bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Bir noktayı iyileştirirken başka bir noktaya trafik yükü bindirmek istemiyoruz. Tüm bu bölgeleri birbirine entegre bir bağlantı ağı olarak ele alıyor, planlamalarımızı bu anlayışla yapıyoruz.'

'Esas gündem maddelerimizden biri de Sapanca Gölü'dür. Herkesin önemsediği ancak tedbir noktasında çoğu zaman geri planda kalan Sapanca Gölü için kararlı adımlar atıyoruz. Havzamızı korumaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz Sapanca Gölü'nü vatandaşımıza açmak.Kaçak yapıların kalkmasıyla birlikte birinci etap çalışmalarına başladığımız Sapanca Park projemizde ilerlemeye başladık. 6 kilometrelik kıyı hattını göle dolgu yapmadan, ekosisteme zarar vermeden, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, peyzajıyla, Sapanca'mıza yakışır bir alana çevireceğiz.'

'Tüm bunların yanı sıra Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, AKM, AFA ve her ilçede gerçekleştirdiğimiz spor yatırımlarıyla gençlerimizin eğitimden bilime, teknolojiden kültür ve sanata, spordan sosyal yaşama kadar her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için çalışıyoruz. Attığımız her adımda şehrin geleceğini ve gençlerimizin daha iyi şartlarda yaşamasını esas alıyoruz'

Sunum sonrası bilgilendirme için teşekkür eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, 'Bizleri davet ettiğiniz ve bu bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sakarya, sizin başkanlığınızda gerçekten şanslı bir dönem yaşıyor. İl başkanlığınız ve Serdivan'da geçirdiğiniz 15 yıllık süreç, tecrübenizi açıkça ortaya koyuyor. İki yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirilen hizmetler son derece kıymetli. Bu, en önemli sorunlarımızdan biriydi' diye konuştu.