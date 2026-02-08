İstanbul Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yeni oyunu 'Ay Tedirginliği'nin galası, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen gala gecesi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından sahnelenen Ay Tedirginliği adlı oyunun galası, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde tiyatroseverleri bir araya getirdi.

Yazar Özen Yula'nın kaleme aldığı ve Burcu Halaçoğlu'nun yönettiği oyunun galasına Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu katıldı.

1950'lerin İstanbul'unda geçen eser, gecenin sessizliğinde yolları kesişen bir kadın ve bir adam üzerinden geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve insan ilişkilerine odaklanıyor.

Damla Karaelmas ve Emre Koç'un sahne performanslarıyla hayat bulan Ay Tedirginliği, gala gecesinde izleyicilerden tam not alırken, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ragıp Savaş'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni oyunları sahneye taşımaya devam edecek.

'GURUR ÜSTÜNE GURUR YAŞIYORUZ'

Galaya konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın 35.sanat yılında gurur üstüne gurur yaşıyoruz. Bugün de yeni oyunumuz Ay Tedirginliğinin galasında beraberiz. Seyircinin ilgisi ve alakası muhteşem. Tiyatromuz yine çok iyi bir oyun çıkarttı. Bunun keyif ve gururunu yaşıyoruz' dedi.