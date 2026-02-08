BUSADER Federasyonu çatısı altında kurulan BUSADER Çocuk, 11-14 yaş grubundaki çocukları sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve bilimle buluşturmayı hedefleyen vizyonuyla ilk etkinliğini Bursa'da gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Yardım faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı BUSADER Federasyonu, geleceğe yönelik önemli bir adım atarak BUSADER Çocuk oluşumunu hayata geçirdi. BUSADER Federasyonu bünyesinde kurulan BUSADER Çocuk, düzenlenen basın lansmanı ile kamuoyuna tanıtıldı.

BUSADER Çocuk'un ilk etkinliği ve tanıtım programı, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve yönetim kurulu üyeleri, Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, Bursa BUSADER Başkan Yardımcısı Ebru Boztekin, İstanbul Genç BUSADER Başkanı Barkın Tiryaki, BUSADER gönüllüleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, BUSADER Çocuk Yönetim Kurulu Üyesi Can Öktem eşliğinde okunan Andımız ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından söz alan BUSADER Çocuk Başkanı Bade Oktay, BUSADER Çocuk'un 11-14 yaş arası çocuklardan oluştuğunu belirterek, üye sayısını artırarak büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemde federasyonun çalışma başlıklarıyla uyumlu projeler geliştireceklerini vurgulayan Oktay, bu dönemin ana temasının 'sürdürülebilirlik' olduğunu ifade etti. Su ve elektrik gibi doğal kaynakların doğru kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları yapacaklarını belirten Oktay, çocuk hakları ve sosyal sorumluluk alanlarında da aktif projeler planladıklarını dile getirdi. Oktay, 'Bugünün çocukları olarak yarının bilinçli, özgüveni yüksek ve üretken bireyleri olmayı hedefliyoruz' dedi.

Programda konuşan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise çocukların ve gençlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu vurguladı. BUSADER Çocuk'un uzun süredir planlanan bir proje olduğunu belirten Özgüle, 'Bugün yalnızca yeni bir oluşumu tanıtmıyoruz, geleceğe umut olacak bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz' dedi.

BUSADER Çocuk'un, çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci, empati, sağlık farkındalığı ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Özgüle, 'Topluma yapılan en büyük yatırım çocuklara yapılan yatırımdır' sözleriyle projeye verdikleri önemi dile getirdi.

Konuşmaların ardından BUSADER Çocuk'un ilk üyeleri sahneye davet edilerek rozetleri Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Tanıtım programı, BUSADER Çocuk üyelerinin ilk faaliyetiyle sona erdi. Fatih Atilla Bağcı'nın yürüttüğü 'Meyveden DNA İzolasyonu' atölyesinde çocuklar, bilimin temel kavramlarını eğlenerek öğrenirken, geleceği bilimle şekillendirme hedeflerini de ortaya koydu.