Uzunköprü'nün tek beldesi Kırcasalih, Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Samet Ertaş'ın öncülüğünde gerçekleşen saha ziyaretiyle kamu yönetiminin yakın takibine alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş ve beraberlerindeki kurum müdürlerinden oluşan heyet, Kırcasalih beldesinde kapsamlı bir inceleme ve ziyaret programı gerçekleştirdi. 'Sahada tespit, masada çözüm' anlayışıyla yürütülen programda beldenin sosyal, ekonomik ve eğitim alanındaki ihtiyaçları yerinde değerlendirildi.

Heyet, belde merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Ziyaretlerde esnafın ekonomik beklentileri, karşılaştıkları sorunlar ve yerel hizmetlere ilişkin talepleri dinlendi. Kaymakam Köken ve Başkan Ertaş, iletilen tüm görüş ve önerileri not alarak ilgili kurumlara aktarılmak üzere kayıt altına aldı.

Ziyaret programında eğitime de özel önem verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Mısırlı ve şube müdürlerinin de katılımıyla okullar ziyaret edilerek fiziki koşullar, eğitim altyapısı ve ihtiyaçlar yerinde incelendi. Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Programın en dikkat çeken bölümü ise kahvehanelerde vatandaşlarla yapılan samimi sohbetler oldu. Resmiyetten uzak bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar, talep ve beklentilerini doğrudan yetkililere aktarma fırsatı buldu. Kaymakam Muammer Köken, dile getirilen her talebin yerel kalkınma açısından kıymetli olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş ise belde belediyesi olarak kaymakamlık ve tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, 'Amacımız Kırcasalih'i daha yaşanabilir, daha güçlü bir belde haline getirmek' dedi.