Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde önemli bir kavşak çalışmasını hayata geçirdi.

ORDU (İGFA) - 2019 yılından bu yana şehir içi trafik yükünü azaltmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla il genelinde çok sayıda kavşak çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Fatsa'nın bir noktasında daha trafik sorununa kalıcı çözüm üretti.

Bu kapsamda trafik yoğunluğun yüksek olduğu, eğitim kurumlarının yer aldığı, dolmuş güzergahı üzerinde bulunan ve yapılaşmanın da fazla olduğu Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Seyitoğlu, Neva ve Sahra Sokakların kesişiminde bulunan alanda modern bir kavşak düzenlemesi yapıldı.

Kaba inşaatı tamamlanan kavşakta peyzaj çalışmaları da kısa sürede gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

HEM SÜRÜCÜLER HEM YAYALAR İÇİN DAHA GÜVENLİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu çalışma ile Fatsa Dolunay Mahallesi'nde yıllardır yaşanan trafik karmaşasının önüne geçilirken, özellikle yoğun saatlerde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Ordu genelinde trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edecek.