Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Kasım kültür sanat etkinlikleri, 'Usta Çırak Ekseninde Yazarlık' isimli söyleşisiyle devam edecek.

'USTA ÇIRAK EKSENİNDE YAZARLIK'

