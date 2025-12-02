Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu. Müdürlük, 13 personelin durumunun iyi olduğunu ve yardım talebinin olmadığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı.

Haberi Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamaya göre, gemide bulunan 13 personelin tamamının sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtilirken, MIDVOLGA-2 adlı geminin makineleri çalışır durumda olduğu Sinop'a doğru seyrini sürdüğü ve şu aşamada yardım talep etmediği bildirildi.

Yetkililer, geminin durumu ve seyriyle ilgili gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.