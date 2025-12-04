İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen asayiş ve organize suçlarla mücadele toplantısında, suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonların süreceğini vurgulayarak 'Hiçbir şehir eşkıyasının vatandaşımıza musallat olmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla 'Asayiş' ve 'Organize Suçlarla Mücadele' başlıklı kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Şehir eşkıyalığına soyunan,

Suç işlemeyi kendine hak gören her kim varsa,

Karşılarında biz varız!



Hiçbir şehir eşkıyasının,

Vatandaşlarımıza musallat olmasına,

Esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.



İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için;: pic.twitter.com/ukQCPVjDh7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2025

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç örgütlerine yönelik mücadelenin kesintisiz süreceğini belirtti.

'Şehir eşkıyalığına soyunan, suç işlemeyi kendine hak gören her kim varsa, karşılarında biz varız' ifadelerini kullanan Yerlikaya, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir yapıya göz yumulmayacağını vurguladı. Esnafın helal kazancına kast edenlere de fırsat tanımayacaklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, uygulanan güçlü ve sürekli operasyonel yöntemlerle organize suç örgütlerinin; elebaşı ve yöneticilerinin, yeniden yapılanma kapasitelerinin, finansal ağlarının ve mal varlıklarının, uluslararası bağlantılarının (kırmızı bülten ve ortak operasyonlar dahil), çoklu il operasyonlarıyla sahadaki hâkimiyetlerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

'İstanbul'umuzun huzuru için kararlıyız' mesajı veren Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmayacaklarının altını çizdi.