Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi' kapsamında kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmesini sağlamak amacıyla 2025 yılı boyunca çok yönlü hizmet ve projeleri hayata geçirdi. Spor, sağlık, eğitim ve danışmanlık alanlarında sunulan çalışmalarla hem kadınların yaşam becerilerinin geliştirilmesi hem de ailelerin genel yaşam kalitesi arttırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesiyle' kadınlara sağlık bir yaşamın kapılarını araladı. 12 Anne Şehir Merkezinde yıl boyunca düzenlenen fiziksel aktiviteler yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda yıl boyunca step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obeziteyle mücadele programları ve ileri yaş egzersizleri gibi çeşitli fiziksel aktiviteler düzenlendi. Bu alanlarda kadınlara toplam 323 bin 477 hizmet sunularak, düzenli egzersiz alışkanlığının kazandırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması sağlandı.

PSİKOLOG, FİZYOTERAPİST VE DİYETİSYEN DESTEĞİ

Fiziksel sağlığın yanı sıra kadınların ruhsal ve psikolojik dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik 7 bin 140 fizyoterapi hizmeti ile 12 bin 110 psikolog danışmanlığı sundu. Aynı zamanda sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olan beslenme konusunda kadınlara 50 bin 525 sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti verilerek dengeli ve bilinçli beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlandı.

EL SANATLARI ATÖLYESİ

Kadınların sosyal hayata daha aktif katılmalarını teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yetişkin hobi atölyeleri de yıl boyunca devam etti. El sanatlarından kişisel gelişim çalışmalarına kadar farklı başlıklarda gerçekleştirilen bu atölyelerden 23 bin 127 kadın faydalandı. 2025 yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle kadınlara yönelik 75 bin 199 hizmet sunuldu.

ULUSLARARASI ARENA'DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı', Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri'nde 196 proje arasında 'Ageing and Long-Term Care Excellence' (Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı) kategorisinde finale kalarak uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde faaliyet gösteren kooperatiflere 2025 yılında önemli destekler verdi. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla 16 kooperatif ile görüşmeler yapıldı. Kooperatiflerin mevcut durum analizleri yapılarak İzmit Kent Meydanı'nda 3 adet, Seka Park'ta 9 adet olmak üzere toplam 12 adet stant kadın kooperatif ve derneklere satış yeri olarak temin edildi. Ayrıca tüm kurum kuruluşların ortaklığı ile 'Kadın Kooperatifleri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Katılım oranının yüksek olduğu çalıştay da çıkan sonuçlar doğrultusunda yeni projeler için çalışmalar başlatıldı.