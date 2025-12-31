Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi üyeleri, düzenlenen renkli etkinlikle yeni yılı karşıladı. Müzik ve dansın birleştiği kutlamada katılımcılar, aileleriyle birlikte 2026'ya girmenin mutluluğunu paylaştı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla hizmet veren merkezi Bizim Ev, 2026 yılına yaklaşırken keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Farklı engel gruplarına yönelik yıl boyunca sürdürülen eğitim ve atölye çalışmalarına kısa bir mola veren katılımcılar, düzenlenen yılbaşı eğlencesinde bir araya geldi.

Bizim Ev yerleşkesinde gerçekleşen kutlamada, katılımcılar DJ performansı eşliğinde gönüllerince eğlendi. Çalan şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden ve dans eden üyelere, aileleri de katılarak bu coşkuya ortak oldu. Dayanışmanın ve birlikte olmanın verdiği mutlulukla yılın yorgunluğunu atan katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Gülver Deniz ve Berna Hacer Bilici de katılarak katılımcıların heyecanını paylaştı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bizim Ev'in Nilüfer'deki dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Şahin, 'Burada sizlerle bir arada olmak, yüzlerinizdeki bu samimi gülümsemeyi ve enerjiyi görmek bizler için paha biçilemez bir mutluluk. 2026 yılının, engellerin zihinlerde ve kalplerde aşıldığı; sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda da el ele vererek hayatı paylaşmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kutlamada, protokol üyeleri ve Bizim Ev katılımcıları, yeni yıl pastasını hep birlikte kesti.