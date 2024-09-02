Toplam uzunluğu 3,8 km olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde altyapısı tamamlanan projede rayların kaynakları yapılmaya başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı tramvay hattı projesinde raylar döşenmeye başlandı. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan Binnur Sokak’ta döşenen rayların kaynakları yapılmaya başlandı. Toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı tamamlandığında ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Diğer yandan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesi kapsamında bulunan Sultan Murat Caddesi üzerinde yağmursuyu U kanal betonarme imalatına devam ediliyor. 900 ton hat raylarının fabrika ortamında imalatları bitirilerek şantiyeye nakli yapıldı. Tramvay hattını besleyecek olan 2 adet trafo binası inşaatında ise sona gelindi. Akarca Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü yıkılarak köprü imalatlarından toplamda 650 metre uzunluğunda 24 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Akarca Deresi’nde yenilenen köprünün temel betonu dökülmeye başlandı. Bağımsızlık Caddesi tramvay hattı yan yol dolguları yapılırken Fatma Seher Hanım Caddesi alt yapı çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar kapsamında muhtelif çaplarda yağmursuyu, içme suyu, atık su, elektrik ve Telekom hatlarının yapımı devam ediyor.

6 YENİ İSTASYON

Öte yandan yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.