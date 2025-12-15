Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere yönelik bakım ve onarım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Arslanbey mevkiinde bulunan Sultan Abdülhamit Han Cami'nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, onarım ve boya işlerini tamamladığı Kartepe'deki Sultan Abdülhamit Han Camii'ni güzel bir görünüme kavuşturdu.

Yaklaşık 3.500 metrekarelik dış cephe ve minarelerde zamanla oluşan tahribatlar onarıldı. Cephedeki çatlaklar kapatıldıktan sonra tüm yüzey, dayanıklı akrilik boya ile boyanarak cami yeniden sağlamlaştırılarak, estetik bir görünüme kavuşturuldu. Daha önce de aynı camiye Büyükşehir Belediyesi tarafından sundurma yapımı, halı döşemesi ve çeşitli malzeme desteği sağlanmıştı.

'TÜM İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR'

Kartepe Ataşehir Mahallesi Sultan Abdülhamit Han Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Ortaç, caminin bölgede geniş bir alana hizmet verdiğini söyledi. Özellikle cuma günlerinde büyük yoğunluk yaşandığını ifade eden Ortaç, caminin tüm ihtiyaçlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını vurguladı.

ORTAÇ'TAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na yaptıkları taleplerin hızlıca değerlendirildiğini söyleyen Ortaç, 'Çok şükür hızlı ilerleyen bir süreçle karşılaşıyoruz. Taleplerimizi iletmemiz ve sonuca ulaşmamız kısa zamanda gerçekleşiyor. Büyükşehir ekipleri gelerek çalışmaları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şahsım ve cami cemaati adına teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.