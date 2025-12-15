Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazililerin istek ve taleplerine yanıt vermek için yılın 365 günü gece gündüz demeden hizmet veren Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi personelini ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaş ile Osmangazi Belediyesi arasında iletişim köprüsü olan ve belediyecilik hizmetleri ile ilgili yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretmek, talep ve önerilerini değerlendirmek için 7 gün 24 saat Osmangazililere hizmet veren Çağrı Merkezi'nde personel ile bir araya geldi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren personele destek olan Başkan Erkan Aydın, ekranın başına geçerek çağrıları aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı çağrılarda Osmangazi'de yaşayan halkın istek ve taleplerine yanıt veren Başkan Aydın, görüşmelerin sonuna doğru kendisini tanıtınca telefonun ucundaki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

12 personel ile günün her saniyesi Osmangazi ilçesinin sakinlerinin bir telefon uzağında olan Çağrı Merkezi ekibine kolaylıklar dileyen Başkan Erkan Aydın, her öneriyi dikkate aldıklarını ve çözümlerin hayata geçirilmesi adına yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.