Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık üreticilerine 2025 yılında toplam 166 milyon TL'lik destek paketi sunarak modern sulama, sera, hayvancılık ve arıcılık projeleriyle kırsalı güçlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında 2025 yılında üreticilere sağladığı desteklerle adeta 'Çiftçinin Yılı'nı ilan etti. Toplam 166 milyon TL'lik destek paketi ile üreticilerin mali yükü hafifletilirken, kırsalda modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin yaygınlaşması hedeflendi.

İlkbahar ve sonbaharda bin 500 çiftçiye yem bitkisi tohumu ve 700 ton gübre, 3 bin 950 üreticiye arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumu ile sebze-meyve üreticilerine 500 ton gübre desteği sağlandı. Hayvancılık alanında 145 damızlık koç, silaj ve balya makineleri ile traktör ekipmanları üreticilere ulaştırıldı.

Örtü altı üretimde modernleşme sağlamak amacıyla 87 top sera naylonu ve 35 modern sera desteği verildi. Kırsalda ekonomik çeşitliliği artırmak için tavukçuluk projesi kapsamında 70 üreticiye 16 bin tavuk, arıcılıkta 824 üreticiye 203 ton şeker desteği sunuldu. Tıbbi ve aromatik bitkiler için 48 çiftçiye fide, fidan, gübre ve ilaç desteği sağlanarak katma değerli üretimin önü açıldı.

Kocaeli'nin kırsal kalkınma projeleri arasında yer alan Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi ile çiftçilere modern sulama imkânı sunuldu. 525 milyon TL bütçeli proje tamamlandığında, tarımsal üretimin verimliliği artacak ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma sağlanacak. Büyükşehir yetkilileri, 2025'teki bu kapsamlı destek programının üreticilere nefes aldırdığını ve Kocaeli tarımının geleceğine ciddi katkı sağladığını belirtti.