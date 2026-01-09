Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin 'Dost Eli Projesi' kapsamında hayata geçirdiği paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sevgi puanlarıyla alışveriş yapma imkânı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan proje, vatandaşlara market ve mağaza konforunda ücretsiz alışveriş deneyimi yaşatıyor. Türkiye'ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler ürettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bu projeyle devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırıyor, gönüllere dokunuyoruz' dedi.

TEMEL İHTİYAÇLAR SEVGİ PUANLARIYLA KARŞILANIYOR

Dost Market ve Dost Mağaza'da raflarda yer alan ürünler hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarının bu proje kapsamında karşılandığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilikte öncü hizmetler sunduklarını vurgulayarak 'Dost Eli Projemiz kapsamında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip. Dost Market'te gıda ve temizlik ürünleri yer alırken, Dost Mağaza'da her yaş grubuna hitap eden tekstil ürünleri bulunuyor. Ancak burada alışveriş, para ile değil; sevgi puanlarıyla yapılıyor. Yıllardır bizlere destek veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle mağaza kısmı büyük ölçüde hayırseverlerimizin katkılarıyla ayakta duruyor, marketimiz de her geçen gün desteklerle büyüyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize, belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş imkânı sunuyoruz. Amacımız, ilçemizde yaşayan her vatandaşımıza sahip çıkmak ve devletimizin şefkatini hissettirmektir. Kocasinan'da her hanenin mutlu olması için çalışıyoruz.' İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de Türkiye'ye model olan belediyecilik anlayışını daha da ileri taşımak için sosyal projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TAKDİR

Dost Market ve Dost Mağaza uygulaması, vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Projeden faydalanan vatandaşlar, belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

A'DAN Z'YE ÜCRETSİZ ALIŞVERİŞ İMKÂNI

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza'da, gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, kendilerine tahsis edilen 'Dost Eli Kartı' ile alışveriş yapabiliyor. Aileler; gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar pek çok ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor.