Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca cenaze hizmetlerini 'Alo 188 Cenaze Hattı' üzerinden kesintisiz şekilde sürdürdü. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar ile vatandaşların acılı günlerinde tüm süreçler tek merkezden yönetildi. Yıl içinde toplam 11 bin 228 cenaze hizmeti ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, verdiği ücretsiz hizmetlerle acılı ailelerin yanında oluyor. Bu kapsamda il genelinde gerçekleşen 11.228 cenazenin, il dışı nakiller hariç 8.731'inde defin işlemleri, mezar kazımı, yıkama ve kefenleme hizmetleri Büyükşehir ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirildi. Tüm hizmetler vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeden sunuldu.

2025 yılı boyunca il dışına yapılan toplam 2.497 cenaze naklinin 1.834'ü karayolu, 663'ü ise havayolu ile sağlandı. Mesafe kriterine göre planlanan nakillerde 400 kilometreye kadar karayolu, 400 kilometre üzeri havayolu tercih edilerek cenazeler en hızlı ve güvenli şekilde taşındı. İl dışı nakiller yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürüldü.

Cenaze sürecinde vatandaşların yalnız bırakılmaması amacıyla sosyal destek çalışmaları temmuz ayından itibaren eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu kapsamda 550 aileye masa, sandalye ve çadır desteği sağlandı. Defin işlemlerinin ardından ise Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taziye ve ev ziyaretleri düzenli olarak gerçekleştirildi, başsağlığı dilekleri iletildi ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

MEZARLIK TAHSİS VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

2025 yılında il genelinde mezarlık tahsis işlemleri planlı şekilde yürütülürken, vatandaş talepleri 'Alo 188 Cenaze Hattı' üzerinden karşılandı. Bu yıl boyunca 267 mezarlıkta bakım ve onarım çalışması yapıldı, 4.300 metrekare yürüyüş yolu düzenlendi ve 525.731 metrekare alanda mezarlık tahsislerine yönelik zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinde dini vecibelere ve toplumsal hassasiyetlere özen gösterirken, sosyal destek uygulamalarıyla cenaze yakınlarının her aşamada yanında olmaya 2025 yılında da devam etti.