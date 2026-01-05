Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her ayın ilk pazar günü geleneksel hale getirdiği 'Her Adım Bir İz' Değirmen Boğazı Halk Koşularıyla hemşehrilerini sağlıklı yaşama yönlendirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, spor farkındalığını artırmak amaçlı hayata geçirdiği etkinliğe, bu ay Bisiklet Halk Sürüşünü de ekleyerek vatandaşları şehir içinde bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Değirmen Boğazı'nda belirlenen parkurda gerçekleştirilen ve Değirmen Boğazı içinde son bulacak olan koşu ve Avlu Gençlik Merkezi'nin önünden hareket edilerek Değirmen Boğazı'nda sona eren bisiklet sürüşü saat 10.00'da her yaştan vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

ŞEHRİN ENERJİSİ ARTACAK

Şehrin enerjisini artıracak, doğayla iç içe keyifli ve hareket dolu bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar geçtiğimiz pazar günü hep birlikte bu etkinlikte buluştu. Katılımcıların, temiz hava ve doğal güzellikler eşliğinde hem spor yaparak hem de sağlıklı yaşam bilincini pekiştirmesi hedeflenen etkinlikte yürüyüş sonrası ikramlar da sunuldu.

KATILIMCILARDAN TAM DESTEK

Balıkesir Bisiklet Spor Kulübü üyelerinden Ayhan Kaynak, 'Bu etkinliği Büyükşehir Belediyesi sayesinde her ayın ilk pazar günü yapmayı planlıyoruz. Güzel bir etkinlik, destekler çok iyi. Sağ olsunlar Ahmet Başkan ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu organizasyon yılın on iki ayına yayılarak halka açık bisiklet sürüşü yapılacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Sürüş sonrası etkinliklerle de bunu süsleyeceğiz.' dedi. 'Bence gayet güzel oluyor. Hem eğlence oluyor, hem de sporda sosyal bir aktivite olmuş oluyor.' diye konuşan Bahadır Yılmaz sözlerini Ahmet Akın'a teşekkür ederek bitirdi.