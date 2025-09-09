Sakarya’da 2025–2026 eğitim öğretim yılı, İlköğretim Haftası kapsamında Kurtuluş İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Bu yılın açılışında çevre bilinci ön plandaydı: öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte fidan dikerek “Yeşil Vatan” mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yeni eğitim yılının ilk dersinin “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlendiğini belirtti. Öğrencilere fidanlar dağıtıldı, çevreye duyarlı bireyler yetiştirme hedefiyle yıl boyunca sürecek etkinliklerin temeli atıldı.

YENİ DÖNEM FİDANLARLA BAŞLADI

Vali Vekili Dr. İsmail Altan Demirayak, Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte okul zilini çaldıktan sonra fidan dikim etkinliğine katıldı. Tören, doğaya verilen değer ve eğitimde çevre bilincinin vurgulanması açısından anlamlı bir başlangıç oldu.

AİLE YILI VE ZİLSİZ OKUL MODELİ

Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Aile Yılı” ilan ettiği 2025–2026 döneminde, okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Ayrıca belirli okullarda “zilsiz okul” uygulamasıyla farkındalık ve sorumluluk duygusu artırılacak.

EĞİTİMDE DİJİTAL VE FİZİKSEL DESTEK

Ücretsiz ders kitapları öğrencilere ulaştırıldı, dijital içerikler EBA üzerinden erişime açıldı. MEBİ platformu ile sınavlara hazırlık süreci destekleniyor.

SAKARYA’DA 205 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Vali Vekili Demirayak, Sakarya’da derslik başına düşen öğrenci sayısının Avrupa standartlarına yaklaştığını belirtti. Milletvekili Kocacık ise öğrencilere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

FİDAN DİKİMİYLE SONA ERDİ

Program, “Yeşil Vatan” bilinciyle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi. Sakarya, yeni eğitim yılına doğayla iç içe, umut dolu bir başlangıç yaptı.