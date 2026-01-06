Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında denetimden eğitime, altyapıdan dijitalleşmeye uzanan kapsamlı ulaşım çalışmalarıyla kentte güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım sistemi oluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent genelinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla denetimden eğitime, altyapıdan dijitalleşmeye kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yolcu ve araç güvenliği için binlerce denetim gerçekleştirilirken, durak montaj ve bakım çalışmalarıyla ulaşım altyapısı güçlendirildi. Kocaelikart ve QR Ulaşım Kartı uygulamalarıyla ise dijital ulaşım hizmetleri yaygınlaştırılarak vatandaşların toplu taşımaya erişimi kolaylaştırıldı.

YOLCU GÜVENLİĞİ İÇİN 17 BİN 336 DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım hizmetlerine yönelik denetimlerine 2025 yılında da devam etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik 2025 yılında yapılan 17 bin 336 denetimde 10 bin 771 tutanak tutularak 3 bin 544 cezai işlem uygulandı. Ekipler, Kocaeli genelinde açık, kapalı ve güvenli otoparklarda da 59 denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların ulaşım imkânlarından daha kolay yararlanabilmesi için yeni durakların kurulumlarına devam edilirken, kullanım ömrünü dolduran durakları ise yenileriyle değiştirildi. 2025 yılı içerisinde toplam 147 kapalı durak ve 352 tabela durak montajı yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından Kocaeli genelindeki duraklar, 27 bin 795 defa kontrol edildi. Kontroller neticesinde 107 adet kapalı durak boyama, 336 adet tabela durak yenileme, 821 adet durak bakım ve onarım, 6 bin 188 adet durak temizliği yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her eğitim-öğretim döneminde görev yapan servis şoförleri başta olmak üzere toplu taşıma şoförlerine, taksi sürücülerine ve servis şoförlerine eğitim veriyor. Bu kapsamda Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde 5 bin 495 sürücüye eğitim verildi. Trafik Eğitim Parkı'nda ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel okulların başvurusu ile öğrencilere 232 eğitim programı yapılarak, 6 bin 19 öğrenciye trafikle ilgili her konuda pratik, teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

176 BİN KİŞİLEŞTİRİLMİŞ KOCAELİKART

Kocaeli genelindeki özel ve belediye toplu taşıma araçlarının yanı sıra tramvay ve deniz ulaşım araçlarında da geçerli olmak üzere 176 bin 234 adet Kocaelikart düzenlendi. Ayrıca 704 bin 926 adet ulaşım kartının vizesi yapıldı. Kocaeli'nin dijital ulaşım dönüşümünü destekleyen QR Ulaşım Kartı uygulaması kapsamında 2 bin 20 adet başvuru alındı. Yapılan teknik ve idari incelemeler sonucu 1.586 adet başvuru uygun bulunarak kullanımına onay verildi.