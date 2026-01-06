İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sulama Kooperatifleri Toplantısı'nda kuraklıkla mücadelenin ancak yerel yönetimler, kooperatifler ve üreticiler arasında kurulacak güçlü iş birliğiyle mümkün olacağını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de giderek derinleşen kuraklık, azalan su kaynakları ve tarımsal üretimin geleceği, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Sulama Kooperatifleri Toplantısı'nda ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere, kamu kurumları, kooperatif temsilcileri, akademisyenler ve üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, 2025 yılının öngörülenden çok daha kurak geçtiğini belirterek, 'İzmir'in bugün bir numaralı sorunu sudur. Bu mesele ne tek bir kurumun ne de tek bir kesimin meselesidir. Hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi. Su tüketiminin yaklaşık yüzde 70'inin tarımsal sulamadan kaynaklandığını hatırlatan Tugay, yalnızca bireysel tasarruf çağrılarının yeterli olmayacağını, tarımsal sulamada verimliliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yer altı sularının kontrolsüz kullanımına dikkat çeken Tugay, kaçak kuyuların ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Kayıp-kaçak oranının İzmir'de yüzde 24,8 seviyesine düşürüldüğünü belirten Tugay, bu oranı daha da aşağı çekmek için sahada yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Su ve tarımın aynı zamanda bir kalkınma meselesi olduğunu dile getiren Tugay, 'Kalkınma olmadan ne okul kalır ne hastane. Üretmeye devam etmek zorundayız' diye konuştu.

Su krizine kalıcı çözüm için bilimsel temelli bir Su Kurulu oluşturduklarını açıklayan Başkan Tugay, arıtılmış suyun yeniden kullanımı, modern sulama teknikleri ve alternatif su kaynaklarının birlikte değerlendirileceğini söyledi. Kooperatiflere seslenen Tugay, 'Bu süreci birlikte yöneteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız' dedi.

Toplantıda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise kent merkezinde günlük içme suyu tüketiminin 648 bin metreküp olduğunu belirterek, barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeye indiğini söyledi. Yer altı suyu kuyularının devreye alınmasıyla saniyede yaklaşık 2 bin litre ilave suyun sisteme kazandırıldığını aktaran Erdoğan, kayıp-kaçakta sağlanan her yüzde 1'lik düşüşün 'yeni bir baraj kadar değerli' olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür de kent genelinde faaliyet gösteren 289 kooperatif ve belediyenin sulama, gölet, kuyu ve eğitim desteklerine ilişkin bilgi verdi. Kırsal Kalkınma Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu ise iklim değişikliğinin Ege Bölgesi'nde yapısal bir kuraklık sürecine işaret ettiğini, uzun vadeli ve havza bazlı planlamanın zorunlu hale geldiğini söyledi. Yaklaşık iki saat süren toplantı, kooperatif temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.