Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Harmancık ilçesinde kamu düzeni ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önleyici tedbirlerin alınması konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması için önleyici tedbirlerin alınması ve olumsuzlukların takip edilmesi amacıyla yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Harmancık ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan denetimlerde, hem vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi hem de esnafın standartlara uygun faaliyet göstermesi hedeflendi.

Denetimlerde, işyerlerinin genel kayıt altına alınma durumları, ruhsat ve belge kontrolleri, mevcut işgallerin mevzuata uygunluğu, satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, fiyat tarifelerinin güncelliği ve tüketiciyi yanıltıcı herhangi bir durumun olup olmadığı titizlikle incelendi. İşletmelerin hijyen koşulları, çalışma ortamlarının uygunluğu ve genel düzeni de zabıta ekipleri tarafından kontrol edildi.

Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet alabilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.