Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç etapta gerçekleştirilen Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı projesini tamamladı. Kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlar sayesinde İzmit ve Kandıra'da toplamda 31.030 dönüm tarım arazisi sulama suyuna kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün Toramanlar'da yürüttüğü tarımsal sulama projeleri, İzmit ve Kandıra'nın bereketli topraklarına can suyu oldu. Üç etapta gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanarak sulama hatları devreye alındı. Artık çiftçiler, tarlalarına düşen her damla suyla verimin arttığını görebilecek.

2023 yılında başlatılan ilk etapta Toramanlar bölgesine sulama hatları ve hidrantlar kuruldu, depolar ve terfi merkezleri devreye alındı. Çiftçiler artık tarlalarını güvenle sulayabiliyor, toprakla su arasındaki uyum bereketi artırıyor. 1. etap çalışmalarıyla İzmit ve Kandıra'da toplam 30.591 metre uzunluğunda sulama hattı inşa edildi. Bu kapsamda 1 adet 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve bir terfi merkezi tamamlanarak devreye alındı. İzmit özelinde ise Toramanlar bölgesinde yürütülen çalışmalarda sulama hattı bağlantı imalatlarının yanı sıra 72 adet de sulama hidrantı tamamlanarak 27 Ekim 2024 tarihinde proje başarıyla sonuçlandırıldı.

2. ETAP; GENİŞLEYEN SU AĞI

İzmit'in Bağlıca, Güvercinlik, Kaymaz Araman, Hıdırlar, Mülkşehsuvar, Alefli ve Sarıgazi mahallelerini kapsayan ikinci etap çalışmalarıyla sulama hattı ağı genişledi. Yeni hidrantlar ve depolar sayesinde daha fazla arazinin suya kavuşması çiftçinin yüzünü güldürdü. Böylelikle tarlalar gece-gündüz fark etmeksizin sulanabiliyor. 65 bin 109 metre uzunluğunda sulama hattı ve 138 adet sulama hidrant imalatı tamamlanan projede, 3 adet 250 metreküp kapasiteli depo, 1 adet 300 metreküp depo ve 3 terfi merkezi de bölgeye kazandırıldı.

3. ETAP; TOPRAĞA CAN GELDİ

2025'te başlayan üçüncü etapla sulama hatları tamamlandı, tüm etaplar devreye alındı. Artık Toramanlar'daki kırsal alanlarda su, toprakla buluşuyor ve çiftçiler bereketi hissediyor. 3. Etap çalışmalarında 18.511 metre uzunluğunda sulama hattı ve 68 adet sulama hidrantı inşa edildi. 3. etabın da devreye alınmasıyla birlikte İzmit ve Kandıra ilçelerindeki toplam tarımsal sulama hattı uzunluğu 114.211 metre oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma yatırımları, yalnızca tarlaları sulamakla kalmıyor; çiftçilerin emeğini bereketle buluşturuyor, tarımsal üretimi güçlendiriyor ve bölge ekonomisine canlılık katıyor. Kırsal kalkınmaya yönelik bu yatırımlar sayesinde İzmit ve Kandıra'da toplamda 31.030 dönüm tarım arazisi sulama suyuna kavuştu.