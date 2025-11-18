Kocaeli Şehir Tiyatroları, 21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin açılışına hem sahnedeki etkileyici performansıyla hem de dev kukla sergisiyle damga vurdu.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın sevilen prodüksiyonu 'Şebo Müzikali', bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nde açılış oyunu olarak sahnelendi.

Festivalin ilk gününde salonu dolduran izleyiciler, sokaktan sahiplenilen Şebo'nun hem neşeli hem de duygusal hikâyesine büyük ilgi gösterdi.

Sahnelemede kullanılan özgün kuklalar, yaratıcı yorum ve gösterinin güçlü tiyatro dili izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Açılış gösterisini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri, UNIMA Türkiye Milli Merkezi temsilcileri, yerli ve yabancı kukla sanatçıları ile çok sayıda sanatsever izledi. Festival davetlileri, oyunun hem kukla tekniği hem de sahne estetiği bakımından üst düzey bir yapım olduğunu ifade etti.

'ÇÖP ATLAS'IN DEV KUKLALARI SERGİDE İLGİ ODAĞI OLDU

Festival kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın beğeni toplayan yapımlarından 'Çöp Atlas' oyununda kullanılan dev kuklalar sergilendi.

Ziyaretçiler, kuklaların tasarım detaylarını, hareket mekanizmalarını ve ölçeklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar ve genç kukla meraklıları sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Gerek 'Şebo Müzikali'nin etkileyici performansı, gerekse de 'Çöp Atlas' oyununun dev kuklalarının sergisiyle festivalin ilk gününe güçlü bir imza atan Kocaeli Şehir Tiyatroları, kukla sanatının yaratıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.