Formerra, Techmer PM'in renk masterbatch'lerini, yüksek performanslı katkılarını ve ön renklendirilmiş bileşiklerini ABD, Kanada ve Meksika genelinde dağıtacak.

ACCESS Newswire / ROMEOVILLE, ILLINOIS (İGFA) - Performans malzemeleri dağıtımında lider Formerra, portföyünü genişleterek Techmer PM'in renk masterbatch'leri, yüksek performanslı katkıları ve ön renklendirilmiş bileşiklerini ürün gamına eklediğini duyurdu. Bu ortaklık, Formerra'nın uygulamaya özel malzeme portföyünü güçlendirirken Kuzey Amerika genelinde müşterilerin gelişen ihtiyaçlarıyla uyumlu bir malzeme yelpazesi sunmasını sağlayacak.

ABD merkezli bir plastik bileşik üreticisi olan Techmer PM, yüksek performanslı plastik ve fiber uygulamalarına yönelik katma değerli renk ve katkı masterbatch'leri ile mühendislik bileşikleri konusunda uzmanlaşmıştır. Bu ürünler; tıbbi cihaz, otomotiv, ambalaj ve tüketici ürünleri gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Techmer PM, OptiColor Inc. ve Colors for Plastics'in satın alınması da dahil olmak üzere optik ve renk kabiliyetlerine sürekli yatırım yapmaya devam etmektedir.

Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Ellison: 'Techmer PM'in yenilikçilik ve teknik mükemmeliyete olan bağlılığı, Formerra'nın en iyi malzemeleri ve hızlı hizmeti sunma misyonuyla kusursuz bir uyum içinde' dedi Formerra CEO'su Cathy Dodd. 'Bu iş birliği sayesinde uzman teknik ekibimizin desteğiyle müşterilerimize performans ve sürdürülebilirlik sağlayan masterbatch ve ön renklendirilmiş bileşik portföyü sunacağız.'

Mike Ellison sözlerine şunları ekledi: 'Techmer PM'in ön renklendirilmiş bileşikleri, katkıları ve renk masterbatch yelpazesi; işlem, estetik, biyobazlı içerik, regülasyon ve performans ihtiyaçlarını kapsayacak genişlikte.'

Dağıtılan Techmer PM ürünlerinin öne çıkan özellikleri:

• Regüle Edilmiş Tıbbi Renk Sistemleri: ISO 10993 testli paletler; PPSU, PA, PP ve ABS için onaylı renk çözümleri

• Estetik Efektler ve Lazer Fonksiyonu: Metaliklerden renk değiştiren pigmentlere, fotochromic ürünlerden Techsplatter'a kadar geniş görsel efekt portföyü; lazer katkı teknolojileri

• Döngüsellik ve Sürdürülebilir Malzeme Çözümleri: PLA/alternatif reçine renkleri, PET tamiri için HiTerra® rPET Revive, NIR ayırt edilebilir siyahlar (APR 'tercih edilen' sınıflandırma)

• İşleme ve Performans Katkıları: Techsperse™ dispersiyon teknolojisi, UV/ısı stabilizasyonu, halojensiz FR sistemleri, izleme teknolojileri, antimikrobiyal paketler, temizleme çözümleri

'Formerra'nın uygulama, regülasyon ve malzeme alanındaki derin uzmanlığı, pazar erişimimizi genişletmek için ideal bir bağlam sunuyor,' dedi Techmer PM CEO'su Craig Foster. 'Güçlerimizi birleştirerek müşterilerimizin kanıtlanmış teknolojilerle daha hızlı ürün geliştirmelerine yardımcı olacağız.'

Temel Bilgiler:

• Formerra, Techmer PM'in ön renklendirilmiş bileşiklerini, renk çözümlerini, katkılarını ve masterbatch'lerini Kuzey Amerika genelinde dağıtacak.

• Techmer PM portföyü; medikal uyumlu paletlerden (ISO 10993), Techsplatter estetik efektlerine, HiTerra® rPET Revive sürdürülebilirlik çözümlerine ve Techsperse™ performans katkılarına kadar geniş kapsam sunuyor.

• Ortaklık, Formerra'nın teknik desteği ve tedarik güvenilirliğini, Techmer PM'in uzman malzemeleriyle birleştirerek müşterilerin pazara çıkış hızını artırmayı hedefliyor.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra, sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede dünyanın önde gelen polimer üreticilerini binlerce OEM ve marka sahibiyle buluşturan lider mühendislik malzemesi dağıtım şirketidir. Teknik uzmanlık, tedarik zinciri gücü, derin sektör bilgisi, hizmet ve e-ticaret kabiliyetleriyle öne çıkan Formerra; müşterilerine performans, verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sunan yenilikçi malzeme çözümleri sağlar. Daha fazla bilgi için: www.formerra.com

TECHMER PM HAKKINDA

Techmer PM, performans ve işlevsellik gerektiren uygulamalar için konsantre renk ve katkı masterbatch'leri gibi mühendislik malzemeleri ve polimer çözümleri tasarlayan ve üreten lider bir şirkettir. Şirket; plastik işleyicileri, üreticiler, tasarımcılar, marka sahipleri ve ürün geliştiricilerle iş birliği yaparak ürün fonksiyonunu ve görünümünü geliştiren çözümler sunar. 1981 yılında kurulan Techmer PM, Kuzey Amerika genelinde tesisler işletmektedir ve katkı üretimi, film, nonwoven, enjeksiyon kalıplama ve eklemeli imalat dahil olmak üzere neredeyse tüm polimer proseslerinde derin teknik uzmanlığa sahiptir. Daha fazla bilgi için: www.techmerpm.com

