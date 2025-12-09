Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları ile bir araya geldi. İmardan, sanayi parsellerine, trafikten şehirleşmeye kadar birçok konunun görüşüldüğü toplantıda kentin geleceğine yönelik başlıklarda fikir alışverişinde bulunuldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Meclis üyeleri, sanayici ve girişimcilerin katıldığı toplantıda, Manisa'nın gelecek vizyonu ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın her yıl büyüdüğünü belirterek, büyümenin planlı bir şekilde olması gerektiğini vurguladı. Görüşülen konuların sadece bugünü değil, şehrin geleceğine yönelik vizyonunu da şekillendireceğini söyleyen Mehmet Yılmaz, konut imarının şehirdeki yaşam maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek, konut arzındaki yetersizliğin kira fiyatlarını artırdığını ve nitelikli işgücünün şehirde kalmasını zorlaştırdığını savundu. Sanayi parseli ihtiyacına da değinen Başkan Yılmaz, 'Yeni yatırımcının karşısına çıkan en büyük engel, uygun sanayi parseli bulamamaktır. Bu durum Manisa açısından istihdam ve ekonomik fırsatların kaçırılması anlamına geliyor' dedi. Trafik ve ulaşım konularına da değinen Başkan Yılmaz, yeni yolların, kavşak düzenlemelerinin ve akıllı ulaşım projelerinin önemine vurgu yaptı.

'MANİSA'YI TÜM PAYDAŞLAR İLE YÖNETMEK İSTİYORUZ'

İş dünyasının görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın gelişimi için ortak akıl anlayışı ile hareket edeceklerini söyledi. Konut imarı, yeni sanayi alanları ve trafik düzenlemelerine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Dutlulu, 'Manisa'da iki adet, Akhisar ve Turgutlu'ya birer adet olmak üzere battı çıktı projelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalarla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, trafik akışını rahatlatmayı ve trafik yoğunluğunu azaltmayı düşünüyoruz' dedi.

Halkın katılımına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, 'Manisa'yı tüm paydaşlar ile yönetmek istiyoruz. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve geleceğimizi ortak akılla şekillendirmek istiyoruz. Bunu her platformda dile getiriyorum, halka karşı değil halkla birlikte bu şehri yönetmek istiyoruz. Bu nedenle her projede vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Muhtarlardan başlayarak talepleri görüşleri alıyoruz. İstenmeyen projeleri yapmadık, yapmayacağız' diye konuştu.

Konut sorununa da değinen Başkan Dutlulu, yıllardır yapılmayan imar planlarını yaptıklarını hatırlatarak, 'Mahkemeden geri dönmemesi için gerekli düzenlemeleri yaptık. Şehrin imar planları, bu şehrin geleceği demektir. Yıllardır yapılmayan imar planları için vatandaşlar bekliyor. Mağduriyetlerin yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İmar planlarını yaparak, şehrin önünü açıyoruz. Bunu da yine halka giderek yaptık. İstenmeyen uygulama yok planlarda. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa için çalışmaya, Manisa'nın geleceğinin önünü açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu