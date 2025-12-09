Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, hızla büyüyen Gazitepe ve Sarısalkım Mahalleleri'nde güvenli, dayanıklı ve kesintisiz içmesuyu altyapısı oluşturmak için yatırımlarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentin güneybatıya doğru büyüyen yerleşim aksında yer alan, Yamaçtepe ve Gallepark hattında yoğunlaşan şehirleşme doğrultusunda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) yaşam başlamadan altyapıyı tamamlamak için geleceğin nüfusunu güvenle taşıyacak modern içmesuyu şebekesini etaplar halinde hayata geçiriyor.

Projenin tamamlanmasıyla kurum kaynakları tasarruflu kullanılarak bölgeye sürdürülebilir altyapı çözümleri üretilecek, uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip bir şebeke sistemi kazandırılacak. Yaklaşık 30 bin kişinin içmesuyu ihtiyacı güvenle karşılanabilecek kapasitede modern bir altyapı kurulmuş olacak.

Ekipler projede Sarısalkım Mahallesi'nde planlanan 8 bin 109 metre içmesuyu hattının inşaatı tamamlandı. Gazitepe Mahallesi'nde ise 13 bin 174 metre içmesuyu hattı yapılırken planlanan 8 bin 838 m hat çalışması devam ediyor.

YÜKSEK DAYANIM ESNEKLİK VE UZUN ÖMÜRLÜ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

GASKİ ekipleri çalışmalarında altyapıyı mevcut bölgede yer alan depolardan beslenen yüksek dayanım, esneklik ve uzun ömür sunmasından dolayı duktil boru teknolojisi ile inşa ediyor. Kaçak riskini azaltan, yüksek basınca dayanıklı sistemle, bölgenin gelecekte artacak nüfus yoğunluğuna sorunsuz hizmet verilecek.