Bursa'da İnegöl Belediyesi, kurum içi eğitimler kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline yönelik arılara güvenli müdahale ve arı sokmalarında doğru ilk yardım uygulamaları eğitimi düzenledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nde personele yönelik kurum içi eğitim faaliyetleri devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından son olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline yönelik sahada karşılaşılan sorunlardan yola çıkarak 'Arılara Müdahale ve Arı Sokmasında İlk Yardım' eğitimi düzenlendi.

Arılara güvenli müdahale ve arı sokmalarında doğru ilk yardım uygulamalarının kavranmasını amaçlayan eğitim ile personel bu alanda bilgilendirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimde, personele; arı türleri, arıların davranışları, güvenli müdahale teknikleri ve arı sokmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Eğitim Veteriner Hekim Aziz Muhammetoğlu ve İşyeri Hekimi Ahmet Sarı tarafından gerçekleştirildi. Personel hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamalı alanda becerilerini geliştirme fırsatı buldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu tür eğitimlerin personelin bilinçli ve güvenli çalışmasını sağlamak ve personel yetkinliklerini arttırarak vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak adına devam edeceğini belirtti.