İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe-Narlıdere hattını besleyen 800 mm çaplı içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arızayı kısa sürede gidermek için seferber oldu. Güzelbahçe ilçesinin tamamı ile Narlıdere Limanreis Mahallesi'ndeki zorunlu su kesintisinin 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da sona ereceği belirtildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Narlıdere'ye içme suyu sağlayan Narlıdere Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında 800 mm çaplı ana iletim hattında meydana gelen arızayı gidermek için seferber oldu. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak hattın güvenli şekilde açılabilmesi için kontrollü su tahliyesini tamamladı.

Güzelbahçe ilçesinin tamamı ile Narlıdere Limanreis Mahallesi'nde su kesintisine neden olan arızayı gidermek için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ana iletim hattında arızalı olan borunun 6 metrelik kısmının değişeceği, 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren su kesintisinin sona ereceği bildirildi.