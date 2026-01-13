Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılında 19 farklı oyun ve 189 temsil ile 70 bin 769 seyirciyi tiyatro ile buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılında zengin repertuvarı ve yoğun sahne programıyla dikkat çekti. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı yönetimindeki Şehir Tiyatroları, yıl boyunca 4'ü yeni olmak üzere toplam 19 oyunu sahneledi.

Sezonun yeni yapımları 'Şebo Müzikali', 'Kusursuz Dünya'ya Yolculuk', 'Sinan' ve 'Unutmak' izleyiciden tam not alırken, özellikle Mimar Sinan'ın yaşamını konu alan 'Sinan' adlı oyun kapalı gişe oynadı.

Şehir Tiyatroları, yurt içi ve yurt dışı turnelerinde 6 oyunla 24 temsil gerçekleştirerek 10 bin 280 seyirciye ulaştı. Moskova, Bulgaristan ve Berlin'de sahnelenen oyunlar uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.