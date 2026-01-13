Osmangazi Belediyesi, Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla sahaya çıkan belediye ekipleri, şehir merkezi ile köy yollarında eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kış şartlarına karşı kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde yer alan İvazpaşa ve Mollafenari mahallelerinde ana ve ara yollarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolları güvenli hale getirdi.

Aynı zamanda kırsal mahalleleri de ihmal etmeyen ekipler, Kirazlı, Süleymaniye, Tuzaklı ve Yiğitali mahallelerinde yürüttükleri çalışmalarla olası buzlanmaların önüne geçti.

İş makineleri ve tuzlama araçlarıyla desteklenen çalışmalar çerçevesinde, özellikle ulaşımın yoğun olduğu güzergahlara öncelik verildi. Acil durumlara karşı hazır bekleyen ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü saatlerde sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.