İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de Kış Gezileri'nin ilk durağı Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Kültür Mahallesi oldu.

Maltepeliler dünyanın ilk tam panoramik müzesi Panorama 1453'te, üç boyutlu mapping gösterisiyle İstanbul'un fethinin canlandırmasını izledi.

Vatandaşlar daha sonra Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, RF Tataristan ve RF Başkortostan evleri ile Ebu Nasr El Farabi Evi'ni gezdi.

Katılımcılar burada gündelik hayattan parçaları, ev eşyaları, müzik aletleri başta olmak üzere pek çok kültürel detayı, Kazak ve Kırgız çadırlarını, orijinal boyutlarda hazırlanan Orhun Yazıtları'nı, Azerbaycan Kız Kalesi'ni ve Kırgızistan'da bulunan Burana Kulesi'ne ait maketleri yakından inceledi. Kültür gezilerinde önümüzdeki günlerde Topkapı Sarayı, İstanbul Resim Müzesi ve Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne ziyaret düzenlenecek.