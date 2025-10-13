Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı yine bir rekorla kapılarını kapattı. 9 gün sonundak Kitap Fuarı'nda yeni rekor; 1 milyon 48 bin 526 ziyaretçi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Kitap Fuarı'nın şehir için marka olduğunu ve bu gururu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7'den 70'e tüm kitap tutkunlarını kucaklayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl da renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda bir marka haline gelen Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihleri arasında 1 milyon 48 bin 526 ziyaretçiyi ağırlayarak kendi rekorunu kırdı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KİTAP FUARI

Bu yıl 'Anadolu Mayası' temasından yola çıkarak Türk Dünyası'nın köklü birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini merkeze alan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, kapanışı yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl fuarı 1 milyon 23 bin 514 kişi ziyaret etmişti. 15'incisi gerçekleşen etkinlikle bu sayının üzerine çıkan Kocaeli Kitap Fuarı, böylece Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma unvanını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Fuarda görev yapan Büyükşehir personeliyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nı 04-12 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca 1 milyon 48 bin 526 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük kitap fuarını düzenlediklerini ifade eden Baraçlı, 'Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli için marka oldu. Bu markanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Başta başkanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz ve bize her türlü hizmeti yapan ekip arkadaşlarımızın emeği var. Bu uluslararası markanın hepsi birer mimarı' dedi.

'BU BİR GURUR REKORU'

Dr. Hayri Baraçlı, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 'Anadolu Mayası' teması ile düzenlemiş olduğu Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yeni bir rekor oluştu. Bu seneki sayımız 1 milyon 48 bin 526. Bu bir gurur rekoru. İnşallah bunu farklı boyutlarda farklı çalışmalarla da şehrimize aktaracağız. 12 ilçemizde Kocaeli Kitap Fuarı etkinliği farklı boyutlarda yaşandı. Ulusal ve uluslararası alanda da pozitif tepkiler var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu sıcaklığı inşallah hep beraber yaşamaya devam edeceğiz.' dedi.

Kocaeli'nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasına büyük katkılar sağlayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nı 1 milyon 48 bin 526 kişi ziyaret etti.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla gerçekleşen Kocaeli Kitap Fuarı, her yaştan ve her görüşten vatandaşı kâğıdın büyülü dünyasıyla buluşturdu.

Türkiye'nin ziyaretçi ve etkinlik bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı ulaştığı yeni rekoruyla Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini sürdürdü.