Nevşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Patates Festivali muhteşem etkinliklerle tamamlandı. Bu yıl birincisi düzenlenen Patates Festivali PATFEST büyük coşku ve etkinliklerle son buldu. Sosyal Belediyeciliğin en renkli örneklerinin sergilendiği festivalde Nevşehir Belediyesi festival alanına gelen binlerce vatandaşın büyük takdirini topladı.

KAYSERİ (İGFA) - Festivalin gündüz kısmında düzenlenen patates çuvalı, kaşıkla haşlanmış patates taşıma, patates soyma, patates baskı ve boyama yarışmaları, ikramlar ve etkinlikler birbirinden güzel görüntülere sahne oldu.

Binlerce vatandaşımızın katıldığı ve yoğun katılımla gerçekleştirilen akşam etkinlikleri kapsamında Soner Sarıkabadayı geceyi ısıtan ve aydınlatan isim oldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yeni festival alanı vatandaşlardan tam not alırken konser öncesi düzenlenen sıcak hava balon turu, tablet ve bisiklet çekilişine 6 binden fazla kişi katıldı. Talihliler yapılan çekilişle belirlenirken seslendirdiği birbirinden güzel onlarca eseriyle geceye damga vuran Sanatçı Soner Sarıkabadayı, tezahüratlar eşliğinde binlerce kişiye hitap etti.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılan festivalin coşkusu ve heyecanı festival alanına sığmazken Nevşehir Belediyesi birimleri tarafından oluşturulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Balon Üretim şirketi Pasha Balloons AŞ sıcak hava balonu gösterisi ile geceye renk katan firmalardan birisi oldu.

Dev Ekranda Milli Maç Heyecanı Yaşandı

Nevşehir Belediyesi, 2026 FİFA Dünya Kupası E Grubu müsabakası Bulgaristan - Türkiye maçı için festival alanında dev ekran kurdu. 2026 FİFA Dünya Kupası E grubu maçında Bulgaristan'ı 6-1 yenen milli takımımızın galibiyet coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

Müsabaka sonunda büyük sevinç yaşayan Nevşehirli vatandaşlar gönüllerince galibiyeti kutladı. Milli müsabaka için alana gelen misafirlere gazoz, patlamış mısır ve çeşitli ikramlar yapıldı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FİFA Dünya Kupasında 48 takım yer alacak. Avrupa'dan ise 16 takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılırken, kalan 4 kontenjan için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım play-off oynayacak.