Kocaeli İzmit Belediyesi, Körfez'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri Süleyman Çatır, Mustafa Karadağ ve Abdullah Bozkurt'u ziyaret ederek kahraman gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kahraman gazilerimizi ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Körfez'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri Süleyman Çatır, Mustafa Karadağ ve Abdullah Bozkurt ile bir araya geldi.

Gazilerle yakından ilgilenen İsmet Kanık, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selam ve saygılarını iletti. Ziyaret sırasında gazi ailelerine, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Kıbrıs Gazisi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.