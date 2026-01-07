Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi düzenlenen Geleneksel Basın Buluşması'nda Konya genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram, Karatay Belediyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın başında Konya basın camiasının büyüklerinden İsmail Detseli bir konuşma yaptı. Yazarlığın hayatındaki önemini anlatan Detseli, programın düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve merkez ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 10 Ocak'ı geleneksel hale getirerek basın camiasını bir araya getirdiği için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri'ne teşekkür etti. Özdemir, mesleki sorunların çözülmesi ve gazeteci ile sosyal medyacının ayırt edilebilmesi için acilen Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç olduğunu vurguladı.

'BİRÇOK ŞEHİRDE BÖYLE BİR BİRLİKTELİK YOK'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, '25 senedir kurduğumuz ilişkilerin ne kadar bereketli, güzel, düzgün, seviyeli olduğuna bir kez daha şahit oldum. Birçok şehirde böyle bir birliktelik yok. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın' diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Hepinizin ne zor şartlarda görev yaptığınızı biliyorum. Bunun için hepinizi kutluyorum. Hepimizin amacı Hz. Mevlana'nın, Şems'in, Sultan Alaaddin'in ve Kılıçarslan'ın hülasa Selçuklu'nun başkenti Konya'mıza hizmet etmek, ülkemize hizmet etmek. Hamdolsun Konya'mızda bu manzara işte her yıl burada beraberiz, birlikteyiz' cümlelerini kullandı.

'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK' VURGUSU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bütün basın çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, 'Konya Modeli Belediyecilik aslında sadece belediyecilik faaliyetleri noktasında bir modeli ortaya koymuyor, Konya'mızda bütün kurumlarımızla başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimiz olmak üzere Konya modelinin aslında tüm bileşenlerini bizim bu birlikteliğimiz oluşturuyor' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, da 'Bu toprakların irfanından, sorumluluk bilincinden ve hakikate olan sadakatinden beslenen yerel basınımız; bugün merkezde ve ilçelerimizde güçlü bir yapı haline gelerek şehrimizin hafızasına imzasını atmıştır' sözleriyle konuşmasına başladı. Bu köklü mirasın bugünü doğru okuyan, yarını da aynı sorumlulukla kuran bir anlayışın devamı olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Zamanın nasıl geçtiğini çoğu zaman fark etmeden; bayramda, tatilde, hatta en özel anlarda dahi ailesinden ve sevdiklerinden feragat ederek yorulmadan mesleğinizin arkasında olmanız takdire şayandır' ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Çalışan Gazeteciler Günü'nün haberin izini sürenlerin azmini ve fedakarlığını hatırlamak için kutlandığını değinerek, 'Bu anlayışın en müstesna örneklerinden birini de Konya'mız sergilemektedir. Zira şehrimizin medeniyetimizdeki seçkin konumu gibi basın camiamızda da her şartta vatandaşlarımızın gür sesi olmayı sürdürmektedir. Bu güçlü duruş yalnızca yerel ölçekte değil, küresel gelişmelerde de doğru ve güvenilir habercilikle halkımıza güven veren bir perspektif kazandırmaktadır. Hakikatin izinden ayrılmadan vazifelerini yerine getiren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Şehit düşen ve ebediyete uğurladığımız gazetecilerimizi rahmet, minnet ve duayla yad ediyorum. Çalışan Gazeteciler Gününüzü gönülden tebrik ediyorum' diye konuştu.

Programa Konya merkez ve ilçelerden çok sayıda basın mensubu katıldı.