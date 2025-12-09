Kocaeli İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi Akarca, Kemal Sunal ve Alsancak caddeleri ile Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'taki yenileme çalışmalarını tamamlayarak yolları güvenli ve estetik bir hale getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yılların yükünü taşıyan ve yoğun altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolları, yeni asfaltlama çalışmalarıyla hem güvenli hem de konforlu bir görünüme kavuşturdu. İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'taki 550 metrelik yolda 660 ton asfalt serimi 2 bin 300 metrekare parke ve 3 bin 800 metrekare beton kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Zümrüt Sokak, Atatürk motifli aydınlatma direkleriyle ışıklandırıldı.

ÇALIŞMALAR KENT GENELİNE YAYILIYOR

Fen İşleri ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi'nde de yoğun mesai harcadı. Akarca Caddesi'nin 450 metrelik kısmında, Kemal Sunal Caddesi'nin 250 metrelik bölümünde ve Alsancak Caddesi'nin 170 metrelik hattında toplam 3 bin 750 ton asfalt serimi yapıldı. Kaldırım, aydınlatma direkleri ve yol çizgisi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge, hem güvenli hem de konforlu bir görünüme kavuştu.