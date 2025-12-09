Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Köymen, Zobi'nin ambalaj atıkları ve plastik su şişelerinden dönüştürdüğü heykelleri, jant kapağından duvar süslerini, kağıt rulosu ve atık kumaş parçaları kullanarak hazırladığı oyuncakları, kumaş ve dantel parçalarıyla, strafor köpüklerle hazırladığı eserlerini yakından inceledi.

Yaşamına Maltepe'de devam eden Sija Zobi, toplumda sıfır atık bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara sanatsal üretimleriyle destek verdiğini söyledi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, sergiyi ziyaret ederek Sija Zobi'den eserlerinin yapım süreciyle ilgili detaylı bilgi aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de sergide sanatçı-eğitmen Sija Zobi, kullanılmış ve atık malzemeleri değerlendirip dönüştürdüğü eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul'da Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde atık malzemelerin sanat eserlerine dönüştüğü 'Atıklardan Harikalara' isimli sergi sanatseverler ile buluştu.

