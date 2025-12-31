İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025'e girerken çocuklu ailelere yönelik başlattığı yeni yıl pastası sürprizi bu yıl başında da devam etti. 3 bin 20 pasta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yeni yıl mesajıyla birlikte evlere teslim edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına girerken çocukları mutlu etmek için yine yeni yıl pastası sürprizi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Takip Sistemi'nde kayıtlı haneler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü içinde hizmet veren Aşevi'nde 3 bin 20 pasta yapıldı. Dağıtıma başlanan pastaların kutuları içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yeni yıl mesajı da yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde pasta ustası olarak görev yapan Kadir Kuşku, 'Biz bu pastayı yapmaktan gayet mutluyuz. Yoğun bir tempo ama işimizi severek yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kalplerine dokunmak hoşumuza gidiyor. Önceki yıl 2025 pasta üretmiştik. İhtiyaç sahibi daha çok vatandaşa ulaşmak ve çocukları mutlu etmek için bu sene talep üzerine üretimimizi 3 bin 20 pastaya çıkardık. Ekibimiz tecrübeli. Hijyen ve lezzet konusunda hassas davranıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay göreve başladığı ilk yıl bu hizmeti başlattı ve her yıl tekrarlanacağını belirtti. Başkanımız bu konuda çok hassas ve titiz. Vatandaşlarımızın hayatına küçük, tatlı dokunuşlar yapıyoruz. En önemlisi de çocukların mutluluğu' dedi.

Pastalarla birlikte dağıtılan Başkan Tugay'ın yeni yıl mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

'Değerli hemşehrim, Geride bıraktığımız yıl, birlikte yaşadığımız anılar ve paylaşılan güzelliklerle doluydu. Yeni bir yıla adım atarken bu mutluluğu ve heyecanı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayatın temposu içinde bazen küçük bir tatlılık yüreğe iyi gelir. Bu nedenle sizlerle paylaşmak üzere hazırladığımız yeni yıl pastasıyla 2026'ya tatlı bir başlangıç yapmanızı diliyoruz. Bu pasta sadece bir ikram değil dostluğumuzun, komşuluğumuzun ve birlikte olmanın küçük ama anlamlı bir simgesidir. Yeni yılda da dayanışmayı büyütmeye, umudu çoğaltmaya ve İzmir'i hep birlikte daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl geçirmenizi dileriz. Yeni yılınız kutlu olsun.'