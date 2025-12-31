İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için sahadaki denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı öncesinde özellikle gıda tüketiminin olduğu işletmeler kontrol edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde genelinde pastanelerden kuruyemişçilere, fırınlardan marketlere kadar birçok iş yerinde denetim yapan ekipler; hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, iş yeri ruhsatları ve fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti. Halk sağlığını ilgilendiren tüm ayrıntılar titizlikle incelendi.

Belediye yetkilileri, denetimlerin yalnızca yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin yılbaşı günü ve sonrasında da sahada olacağı, denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.