Kocaeli Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler, doğayla iç içe özel bir gün geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirip, sosyalleşmelerine olanak sunan, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluştukları, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabildikleri, atölye eğitimleriyle doğayı keşfettikleri Bahçem Çayırova projesi en özel misafirlerini ağırladı.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler, velileriyle birlikte Şekerpınar Mahallesi'ndeki Bahçem Çayırova'yı ziyaret etti. 12 bin metrekare alana kurulu olan, bostanları, serası ve kümes hayvanlarıyla şekillenen Bahçem Çayırova'da, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan özel bireyler ve aileleri, yetişen sebzelerin de hasatlarını gözlemleme ve gerçekleştirme şansına erişti.

MENEKŞE EKTİLER

Daha sonrasında ise sera alanına geçen özel bireyler, burada Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte, mevsimlik bitkileri saksılarla buluşturdu. Serada, menekşe ekimini ilk olarak öğrenen ve daha sonrasında da uygulamalı olarak kendileri için getirilen saksılara çiçek eken özel bireylerin mutlulukları gözlerinden okundu. Özel bireylerin aileleri de bu güzel etkinlik için, Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.