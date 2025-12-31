İstanbul Maltepe Belediyesi'nin kadınlara, engelli vatandaşlara, emeklilere, çocuklara ve ailelere yönelik hizmet veren birimlerinde yeni yıl coşkusu yaşandı. Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevleri, Üreten Engelliler Merkezi ve Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kursiyerleri ve ailelerinin katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'ne bağlı 50 yaş üstündeki vatandaşlara hizmet veren Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde organize edilen kutlama programına katılan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in selamlarını iletti.

Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde emekli vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Karabulut 'Önceliğimiz kadınlarımız, çocuklarımız ve yaş almış vatandaşlarımız. Burası sizlerin evi. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ön ayak olmaya çalışıyoruz. 2026 yılının bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum' dedi. Kutlamada Uğur Cekiç yönetimindeki Altın Yıllar Korosu sahne aldı.

ENGELSİZ YENİ YIL KUTLAMASI

Maltepe Belediyesi ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'nin Yeni Yılı Karşılama programı Maltepe Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Buluşmaya, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi kursiyerleri ve aileleri, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan vatandaşlar ve aileleri, eğitmenler, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği yönetimi ve üyeleri ile Maltepe Kent Konseyi üyeleri katıldı. Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Ritim Grubu, seslendirdiği eserleriyle katılımcılara yeni yıl coşkusu yaşattı. Katılımcılar, şarkılar eşliğinde dans edip şarkılar söyleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

KREŞLERDE YENİ YIL COŞKUSU

Maltepe'ye bağlı Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde eğitim gören çocuklar ise yeni yıl için süslenen kreşlerde neşe dolu anlar yaşadı. Palyaçoların renk kattığı kutlamalarda çocuklar süper kahraman kostümleri giyip öğretmenleriyle dans etti.