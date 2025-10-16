Kocaeli İzmit Belediyesi, kendi mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını Fethiye Caddesi girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Kocaeli (igfa) - 'Üreten Kent İzmit' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği mantar üretim tesisinde hasat edilen protein deposu istiridye mantarlarını ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak elde ettiği istiridye mantarlarını Fethiye Caddesi girişinde vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sundu. Vatandaşlar, İzmit Belediyesine hayata geçirdiği bu güzel proje için teşekkür ettiler.

'HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ'

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalışan Burak Yıldız istiridye mantarı üretimine dair yaptığı açıklamada, '2 dönemdir istiridye mantarı üretimi yapıyoruz. Senede 10 tona yakın istiridye mantarı çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz mantarları aşevlerimizde de kullanıyoruz. Ayrıca Kardeş Eller Projemiz ve dağıtımlar yaparak halkımıza ulaştırıyoruz ürünlerimizi. Elimize taze ürün geçtikçe Gülümse Kafelerde de satışa sunuluyor istiridye mantarları. Üretimimiz özellikle kışın yoğun olarak oluyor. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz' dedi.