Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Akademi etkinlikleri kapsamında, NOSAB'ta faaliyet gösteren firmaların temsilcilerine yönelik olarak 'İş kazalarında çalışan ve işveren sorumlulukları' konulu bir panel düzenlendi.

BURSA (İGFA) - NOSAB Yönetim binası çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen panele Makine Mühendisi - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ercan Kocaada, Avukat - Uzman Arabulucu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Elif Türk ve Yüksek Maden Mühendisi - Öğretim Görevlisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tunay Özbudak konuşmacı olarak katıldı.

Firma temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde panele Makine Mühendisi - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ercan Kocaada gerçekleştirdiği sunumda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun kapsamlarını anlattı.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenlerin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını ifade eden Kocaada, bu kasamda ayrıca mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi de dahil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonların yapılmasının da yapılması gerektiğini belirtti.

Ercan Kocaada, çalışanların ise işyerindeki makine, cihaz, araç-gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak, karşılaşılan tehlikeli bir durumu, işverene ve çalışan temsilcisine bildirmek, işyerinde tespit edilen noksanlıkların giderilmesinde ve kendi iş sahasında güvenliğin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Avukat - Uzman Arabulucu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Elif Türk ise sunumunda, iş kazalarından doğan hukuki, cezai ve idari sorumlulukları anlattı.

Yüksek Maden Mühendisi - Öğretim Görevlisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tunay Özbudak da Türkiye'de yıllar geçtikçe artan oranda yaralanma ve ölümlere neden olan iş kazalarının gerçekleştiğini belirterek, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmacılar, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.