Ramazan ayını 17 ilçede düzenlenen iftar programlarıyla şenlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancıklıları da aynı iftar sofrası etrafında buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlediği programlarla vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarına Harmancık ile devam etti.



Harmancık Kapalı Spor Salonu'ndaki iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Harmancık ilçe Başkanı Mustafa Güleç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancık ilçesinde aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ramazan'ın paylaşmanın, dayanışmanın ve gönülden gönüle olmanın ayı olduğunu vurgulayan Gazioğlu, aynı ekmeği bölüşmenin ve aynı duaya amin demenin kardeşlik duygularını güçlendirmek olduğunu anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her köşesinde olduğu gibi Harmancık'ta da yüzleri güldürmek için çalıştığını söyleyen Gazioğlu, tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.



Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ise, Ramazan ayının yaşandığı bir atmosferde dünyanın birçok yerinde Müslüman kanının döküldüğünü belirterek savaşların bir an önce son bulmasını temenni etti.

CHP Harmancık ilçe Başkanı Mustafa Güleç de iftar programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Harmancık Merkezi Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.